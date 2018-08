Perugia, tutti di corsa con la Barton Ten: ecco come iscriversi alla gara

PERUGIA - Tutti al nastro di partenza, arriva la Barton Ten. Appuntamento il 2 settembre per la prima edizione della gara podistica organizzata dal Gruppo Barton e che quest'anno apre la giornata di festa aperta alla città in programma per l'inaugurazione ufficiale del Barton Park.



La manifestazione sportiva ha ottenuto, oltre al contributo di importanti aziende, il patrocinio del Comune di Perugia ed è promossa in collaborazione con l'Avis comunale di Perugia e la Federazione italiana atletica leggera. Prevede due percorsi che si snoderanno nell'area tra Pian di Massiano e via Cortonese: uno da 10 e uno da 4,5 chilometri, con la possibilità di scegliere se competere all'ultimo respiro o una passeggiata rilassante con la famiglia o gli amici a quattro zampe.



Il ritrovo per le iscrizioni, per tutti, è dalle ore 8 al Barton Park, la nuova area verde aperta alla città, mentre la partenza è fissata per le ore 9.30 con l'arrivo sempre nella struttura di via Perari. Dove, dopo una merenda, sono previste le premiazioni per le varie categorie in gara: oltre a coppe e targhe, in palio anche smartphone e buoni acquisto per materiale sportivo. A tutti i partecipanti poi verrà consegnato, come ricordo della giornata, un ricco pacco gara. L'iscrizione alla Barton Ten costa 10 euro per il percorso competitivo e 5 per il non competitivo. Possibile anche effettuare la preiscrizione alla gara da 10 chilometri al costo di 8 euro sul sito www.dreamrunners.it (entro e non oltre il 31 agosto).



Non solo competizione e divertimento all’aria aperta, però. La Barton Ten infatti vuole avere anche un risvolto sociale e di solidarietà: il Gruppo Barton ha deciso che parte del ricavato quest'anno sarà destinata alla onlus Avanti Tutta, presieduta da Leonardo Cenci che correrà con gli altri atleti la 10 chilometri. Per tutte le informazioni è possibile chiamare il 389.4747779 o scrivere ad atleticaavisperugia@tiscali.it.

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12



