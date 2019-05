Perugia, corrieri dalla Sardegna per acquistare eroina dalla mafia nigeriana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - In trasferta dalla Sardegna, per prendere l'eroina da smistare nella zona di Cagliari. In viaggio da Perugia con quasi mezzo chilo di eroina in corpo. L'eroina, molto probabilmente, di qualche clan della mafia nigeriana in città. Sono i contorni di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri di Iglesias (Cagliari) ma che prima passa per Perugia.Andata e ritorno dal capoluogo per un 29enne nigeriano, incensurato e regolarmente residente in Sardegna: l'identikit perfetto di un anonimo trasportatore di droga, che le organizzazioni nigeriane devono aver ingaggiato proprio per non attirare sospetti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomosi era recato a Perugia qualche giorno fa dove ha preso possesso della droga, 31 ovuli di eroina, che è stata poi ingerita. Il trasporto però non è andato a buon fine per un malore accusato nella notte tra domenica e lunedì scorso, quando è stato costretto, insieme alla fidanzata, a richiedere l'aiuto di carabinieri e del 118 per la rottura di un ovulo all'interno dell'addome.L'uomo è stato ricoverato nell'ospedale di Iglesias e dalla mattinata di lunedì scorso sono partite le indagini dei carabinieri di Iglesias che lo hanno monitorato nel decorso ospedaliero per comprendere meglio i contorni della vicenda. Nella giornata di sabato è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.