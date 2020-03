Perugia, coronavirus e divieti non fermano lo spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Incontri per la droga. Perché quello è un mercato che nemmeno una delle epidemie più preoccupanti degli ultimi decenni probabilmente è in grado di bloccare. In un certo senso, anzi, quello degli acquisti della dose quotidiana può essere considerato un vero e propriostato di necessità. Dal momento che un tossicodipendente in astinenza presenta notevoli problemi fisici e psicologici. Perquestomotivo,eancheperla voglia di sballo che in qualcuno resta altissima anche se deve restare a casa, i traffici di eroina e cocaina, anche se diminuiti, non sembrano del tutto scomparsi.Specie nella zona di Fontivegge. «Altro che divieti, qui i traffici loschi resistono» racconta un residente della zona calda della città. Che sostiene come in questi giorni, recandosi in uno dei supermercati in zona per fare spesa, avrebbe visto personaggi noti nel quartiere per essere spacciatori muoversi con circospezione, evidentemente in attesa di qualcuno in movimento con altrettanta circospezione. «Del resto - è il ragionamento di chi conosce certe dinamiche da vicino - per gli spacciatori prendere una denuncia o un’ammenda da 200 euro potrebbe non essere un grande problema, mentre chi acquista probabilmente ha più paura di stare senza droga che delle sanzioni in cui può incorrere».Da quanto si apprende, in queste ore di blocco quasi totale di uscite da casa se non per comprovati motivi di lavoro e salute, almeno un paio di persone conosciute come spacciatori sarebbero state denunciate dalle forze dell’ordine che stanno svolgendo serrati controlli proprio per rispettare le disposizioni del Governo. Fontivegge è particolarmente nel mirino non solo perché luogo privilegiato per lo spaccio cittadino, ma anche perché l’essere capolinea di bus, treni e minimetrò (nonostante il trasporto pubblico abbia subito una netta riduzione) permette ai due “attori” dello spaccio, venditori e acquirenti, di potersi muovere più agevolmente che in altre parti cittadine.Dopo quelli andati in scena tra giovedì e venerdì, anche ieri la polizia ha rimesso in campo approfonditi controlli nella zona della stazione anche per verificarecontestualmentelasituazione dell’ordine pubblico. Sicuramente, l’aver notevolmente ridotto il transito delle persone, proprio il girare di pusher e clienti in un certo senso appare anche più visibile. Come detto, la ricerca di droga non può trovare nell’allerta coronavirus un freno particolarmente efficace. Perché il tossicodipendenteha bisogno fisico di cercare e acquistare droga e dunque le “uscite” quotidiane alla ricerca della dose non possono essere più di tanto limitate dai divieti dell’allerta sanitaria. Inevitabile, dunque, che un certo tipo di mercato resti in vita nonostante le imposizioni. Come pare proprio si stia verificando in questi giorni.