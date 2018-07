di Luca Benedetti

PERUGIA - La vicenda prende le mosse qualche mesa fa. Anzi, le vicende prendono le mosse qualche mese fa. E i dubbi (o i veleni) planano in via Canali sede del comando regionale dei carabinieri del Nas. Che siano esposti dettagliati o segnalazioni precise ma small, cambia poco.

I casi si inseguono, non sempre è facile per i carabinieri in camice bianco distinguere tra i veleni e il colpo basso che scopre un altarino. E quando c’è di mezzo l’ospedale, l’Università e le convenzioni, tutto può succedere. Così succede che sono scattati accertamenti sul grande mondo delle convenzioni e dei limiti imposti ai vari contratti. Almeno due i casi in cui le verifiche dei carabinieri del Nucleo tutela della Salute hanno messo l’occhio. Anche se dal riserbo delle verifiche non esce la mossa chiave per trovare chi e se qualcuno è stato colto in fallo. Evidentemente i casi non sono ancora chiusi.

Così le verifiche avrebbero riguardo l’universitario che esercitava ma con un posto ritenuto ballerino. Possibile? Si se il Nas si è mosso per capre ruolo e stabilità del posto in ospedale. Controlli su una convenzione particolare che poi, radio corsia racconta che è stata cancellata. Ma prima cosa può essere successo? Il tam-tam del si dice insegue il sospetto che qualche cosa possa non aver funzionato. Le mosse dei carabinieri del nucleo tutela della Salute sono stati accurate e discrete.

Se il passaggio i Procura per l’informativa ha individuato un reato o ha sciolto il dubbio in favore di chi era stato segnalato con la penna blu per un errore supposto grave, è il dubbio che ancora lascia aperti tutti i casi verificati dal Nucleo tutela della salute.

Altro giro altra corsa. In questo caso il dubbio attraversa la qualificazione per avere un incarico. Insomma, se l’universitario poteva stare in quel ruolo. Anche in questo caso ci sarebbe una segnalazione che ha fatto muovere d’ufficio i carabinieri di via Canali. E anche in questo caso accertamenti accurati e verifiche. Sia sule carte pre nomina che su quelle dopo. Con anche la possibilità che la situazione sia stata sanata. Tutto preso in considerazione, tutto finito nelle scrivanie del Nas per certificare l’attenzione dei controlli dopo le segnalazioni e gli esposti che hanno alzato il sospetto che poter essere anche solo polvere, ma la verifica c’è stata con l’indagine che si è mossa per capire fino in fondo il grande mondo della convenzioni che muovono i rapporti tra l’Azienda ospedaliera e l’Università, facoltà di Medicina.

Luned├Č 2 Luglio 2018



