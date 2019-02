© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - S’è allungata ancora la lista di segnalazioni di buche spuntate fuori dopo la maxi ondata di pioggia delle scorse ore. Per tamponare la situazione, anche ieri personale del cantiere comunale ha disposto numerosi interventi durante tutto l’arco della giornata. Dai quartieri c’è comunque chi ha alzato la voce lamentando situazioni al limite. Situazioni che il Comune, almeno in alcuni casi, punta a mandare in soffitta con il colpo di coda del piano strade 2018 e gli interventi previsti nell’ultimo atto per il 2019. Già, perché i casi critici riguardano le strade dove le asfaltature non sono ancora arrivate.«Molte strade sono state rifatte, è chiaro che si aprono buche in quelle da rifare, dove magari c’erano delle toppe. C’è un progetto di programmazione, per risolvere la situazione dobbiamo proseguire, non c’è altro modo…». Così l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Calabrese interviene sul tema, più che mai attuale, cercando di dare anche una risposta alle segnalazioni spuntate via social, dove scorrono foto di buche e relative situazioni di disagi. C’è anche chi parla di cedimenti nelle strade di recente asfaltatura, puntando l’attenzione anche su viale Indipendenza o via XX Settembre, ma non solo. «Si tratta di problemi legati ai sottoservizi, come nei casi di via Brunamonti e zona Pallotta. Sono situazioni note, già censite su cui si interverrà. I lavori di asfaltatura sono stati fatti bene in tutti i casi». Chiarito questo punto, Calabrese punta a proseguire con il piano asfaltature «che è l’unico modo per chiudere il problema delle buche».Nelle scorse ore situazioni al limite, esplose perché l’asfalto era già fortemente provato, sono spuntate anche in zona Conservoni, con maxi buche al centro della strada ma anche e soprattutto ai lati. Proprio strada dei Conservoni è una di quelle che finiscono nel piano strade 2019, in via di definizione da parte del Comune che non prevede novità per l’ultima ondata di pioggia. Nel senso che «le criticità di adesso le conosciamo, sono situazioni che si sono aggravate ma che erano già messe male e fanno parte del piano», spiega l’assessore Calabrese. Ma quali sono i tratti individuati? La lista completa ancora non è nota, ma è previsto un restyling per via dei Trasporti, via Fasani, via Magnini, via Rossini. Eppoi viale dell’Ingegneria, strada Ponte d’Oddi, strada di Montevile. Si scioglieranno anche i casi di via Sella (San Marco) e via Lambruschini.Dall’avvio del piano strade sembra essere diminuito il numero totale delle richieste di risarcimento per danni causati dalle buche. «Qualche anno fa l’80% era concentrato in zona Loggi (oggetto di intervento), ora in termini assoluti sono calate le richieste». Ma come funziona il procedimento? Nel portale del Comune c’è tutta la procedura da seguire, che comporta necessariamente la compilazione dell’apposito modulo Richiesta di risarcimento danni al Comune, da inviare tramite raccomandata, pec o all’ufficio protocollo.