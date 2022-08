Perugia, Giuliano Giubilei si dimette da consigliere comunale. Entra il Dem Hromis

Giuliano Giubilei non è più consigliere comunale a Perugia. Il candidato sindaco di centrosinistra sconfitto da Andrea Romizi nel 2019, ha rassegnato le dimissioni. La notizia è rimbalzata ieri a palazzo dei Priori. Giubilei verrà sostituito sugli scranni di palazzo dei Priori da Marko Hromis, primo dei non eletti del Partito democratico. Così il Pd passa da cinque a sei consiglieri. Da quello che filtra la scelta di Giubilei, giornalista che per anni è stato volto del Tg3 di cui è stato anche vice direttore, sarebbe legata a una scelta di carattere professionale. Cioè un ritorno in tv che lo porta, per forza di cose, lontano da Perugia. Giubilei, con garbo istituzionale, avrebbe informato della sue dimissioni sia il sindaco Andrea Romizi, che il presidente del consiglio, Nilo Arcudi. Hromis entra in consiglio in quanto Giubilei era stato calcolato in quota del Partito democratico che è quello che aveva il resto più alto tra le liste che lo appoggiavano.