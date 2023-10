Martedì 31 Ottobre 2023, 07:00

PERUGIA - In manette per il possesso di un revolver rubato. La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un 52enne nell’ambito dell’attività finalizzata a verificare la legittima detenzione di armi. Omicidio, rapina, detenzione illegale di armi, maltrattamenti in famiglia nel suo pregresso.

Durante la perquisizione domiciliare la squadra mobile gli ha inoltre trovato un arsenale nascosto in un armadio: due pistole a gas senza tappo rosso ed una terza a salve; due archi, una balestra, 23 frecce; due munizioni a salve. Su disposizione del pm di turno l’uomo è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida per ricettazione e detenzione illegale di armi.

Sabato notte il distaccamento tifernate della Polstrada ha effettuato un servizio per prevenire condotte imprudenti e la guida in stato di alterazione da alcol o stupefacenti. Nel territorio di Città di Castello e di Sansepolcro le pattuglie hanno controllato 21 veicoli e 32 conducenti per alcun i dei quali si sono resi necessari approfondimenti etilometrici. Due gli automobilisti deferiti all’autorità giudiziaria in quanto sorpresi a guidare con un tasso superiore al limite. Immediato il ritiro della patente. Multata un’altra persona, al volante con una percentuale inferiore a 0,8 grammi/litro. Durante un posto di controllo nell’abitato di Città di Castello, un albanese di 22 anni, sotto l’effetto di bevute eccessive, ha minacciato gli agenti. Dopo averne accertate le condizioni con l’impiego del 118, è stato denunciato. Contestate diverse violazioni al Codice della strada per guida imprudente all’interno del centro abitato e per mancato rispetto della segnaletica. Sanzionato un conducente per mancata revisione periodica del mezzo. Sospesa la carta di circolazione.