PERUGIA - Un 29enne è stato condannato martedì a tre anni e mezzo di reclusione per aver molestato un bambino in un parco di Perugia. Secondo quanto denunciato dai genitori del piccolo, le molestie sarebbero andate avanti per qualche anno, e il bambino avrebbe anche ricevuto delle minacce. Il giovane, difeso all'avvocato Daniele Federici, è stato anche condannato al risarcimento di 30mila euro nei confronti del piccolo e della sua famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA