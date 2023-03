Sabato 4 Marzo 2023, 09:36

PERUGIA Progetti di ricerca innovativi presentati per aiutare le piccole e medie imprese che erano vecchiotti, passati per la validazione del Miur (l’allora ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) che ha concesso crediti d’imposta. Di fatto finanziamenti. Però la guardia di finanza ha scoperto che erano stati ottenuti col trucco. Così tre imprenditori perugini (uno è nato in Iran) sono stati condannati dalla Corte dei Conti (presidente Piero Carlo Floreani, consigliere relatore Rosalba di Giulio e referendario Carlo Scagnamiglio) al pagamento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a 755.358 euro. Dovranno pagare Luciano Blois, Cristiano Aldo Blois e Nejad Masoum Massoud per una vicenda che per anni è stata al vaglio prima della guardia di finanza, poi della magistratura contabile. Giusto per ricordare la complessità del procedimento, l’atto di citazione è del settembre del 2016 e portava la firma dell’allora capo della procura contabile regionale, Antonio Giuseppone che aveva tirato giù un conto più salato della condanna: 990.286 euro.

IL CONSULENTE DEI GIUDICI

Nel mirino della Procura regionale erano finiti cinque progetti di ricerca presentati tra il 2004 e il 2008 e che erano poi stati ammessi a sovvenzione. Quei progetti dovevano essere innovativi, ma, secondo i giudici contabili, al massimo ne potevano avere una parvenza. Tant’è che la sezione giurisdizionale dell’Umbria, ha accolto, rispetto all’impianto sui cui si è basata la chiamata in giudizio, la richiesta della Procura anche se c’è stato lo sconto. Decisive le conclusioni del consulente del collegio che i magistrati contabili hanno fatto proprie. «Escludendo – dice la sentenza – l’innovatività di quasi tutti i progetti di ricerca (tranne parzialmente di uno), in quanto riscontrati privi dei necessari requisiti di originalità». Per i giudici, tra l’altro, la «vicenda illecita è stata orchestrata con un carosello di società di fatto concatenate» al punto «da indurre il collegio a ritenere provata la consapevolezza e volontà del comportamento illecito in capo agli amministratori delle società che li hanno posti in essere».

ABITUDINE ALL’ILLECITO

Nel corso del procedimento sono risultate fallite due società finite nel carosello. I giudici contabili spiegano come «non essendo le società di capitali mai state citate nel presente giudizio...l’imputazione del danno deve essere valutata soltanto in chiave di responsabilità dei relativi amministratori e legali rappresentanti pro tempore...».

In un passaggio il collegio della sezione giurisdizionale spiega come «quanto fosse radicata e risalente nel tempo questa modalità operativa della famiglia Blois di assicurarsi contributi pubblici e detrazioni fiscali in modo illecito, fornendo elementi utili ai fini anche della prova del dolo».

ASSOLTI

Dal processo sono usciti (ma per alcuni di loro ci sono da pagare le spese di giudizio dei confronti dello Stato)Niccolò Francesco Blois, Emanuele Blois, Margherita Raffaella Blois e Susanna Ferrai.

Durante l’udienza di discussione le difese avevano contestato alla Procura il fatto che le verifiche sull’attendibilità dei progetti non sono arrivate direttamente dal ministero dell’Istruzione che ne aveva i titoli e che aveva concesso il credito d’imposta, ma che il no fosse arrivato dal ministero delle Finanze. L’oggetto dei contratti di ricerca avallati dal Miur erano particolarmente complessi. Uno, per esempio, aveva per oggetto «Studi, analisi, ricerche progettazioni e sviluppo sperimentale, volti al potenziamento dei servizi di ricerca industriale e di ingegneria integrata a favore delle pmi, anche in termini di strumentazioni, attrezzature e software, per conseguire un notevole miglioramento dei suddetti servizi forniti all’utenza nell’ottica dell’integrazione dei sistemi aziendali».