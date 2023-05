Perugia, Massimo Ranieri influenzato: salta in concerto di stasera. La data sarà recuperata a ottobre. Come fare per i biglietti

Domenica 28 Maggio 2023, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 12:57







Gli organizzatori del concerto di Massimo Ranieri previsto stesera a Perugia informano che la data è rinviata a causa di un forte e improvviso stato influenzale che ha colpito l’artista. La data di recupero sarà il 24 ottobre al Teatro Morlacchi (ore 21) . La data era già sold out. Rimangono validi i biglietti acquistati in precedenza rispettando settore e posto. In caso di rimborso è possibile richiederlo entro e non oltre il giorno 30 luglio 2023.

Per chi ha acquistato il biglietto, informano gli organizzatori della serata, sul sito o presso i punti vendita TicketOne potrà fare richiesta nella sezione dedicata sul sito www.ticketone.it. Per chi ha acquistato il biglietto presso un punto vendita Ticket Italia potrà richiedere il rimborso allo stesso punto vendita mentre chi ha acquistato on line sul sito ticketitalia.com dovrà inviare richiesta sempre entro il giorno 30 luglio 2023 alla mail biglietteria@ticketitalia.com.