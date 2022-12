Mercoledì 28 Dicembre 2022, 08:21

In attesa di conoscere la lista ufficiale degli artisti che saliranno sul grande palco di piazza IV Novembre (venerdì presentazione con Amadeus a palazzo Donini), continua a muoversi la macchina organizzativa per l’atteso evento Rai di capodanno L’Anno che Verrà. Il piano complessivo fra viabilità, logistica e sicurezza è definito, ma dopo le anticipazioni il Comune ha messo definitivamente nero su bianco l’ordinanza per la regolamentazione del traffico nell’area del centro storico. Area dove sono attese migliaia di persone (saranno almeno 7mila nelle due zone di platea di corso Vannucci, cui si aggiungeranno quelli che resteranno in piazza Italia dove ci sarà uno dei maxi schermi).

LE STRADE

Andando con ordine, con i provvedimenti si parte domani. Dalle 12 (e fino alle 3 dell’1 gennaio) scatta il divieto di sosta permanente (con rimozione) in viale Indipendenza con la soppressione di tutti gli stalli riservati alle due ruote. Il 31 la stretta principale: divieto di sosta permanente (con rimozione) con la soppressione di tutti gli stalli riservati ad ogni categoria di veicoli in piazza Italia, largo della Libertà, via Baglioni, piazza Matteotti. Previsto inoltre il divieto di transito all’interno della Zona a traffico limitato con accesso da largo Cacciatori delle Alpi e da piazza Fortebraccio. Nei giorni scorsi il Comune aveva già spiegato che, in base all’afflusso di persone, i provvedimenti potrebbero essere modificati e che comunque, nei limiti delle possibilità legate all’ordine e alla sicurezza, quantomeno si cercherà di andare incontro alle esigenze dei residenti. Chiaramente, va ribadito, in caso di un vero e proprio assalto all’acropoli, i divieti saranno stringenti. Per evitare l’assalto dei mezzi privati (fino ad esaurimento saranno aperti tutti i parcheggi), sono stati ampliati i servizi di trasporto.

I TRASPORTI

È stato ulteriormente allungato l’orario di funzionamento delle scale mobili. Questi gli orari: piazza Partigiani fino alle 4 dell’1 gennaio, viale Pellini alle 3.45, piazzale Europa e piazzale Bellucci fino alle ore 4. Allargando la lente, Busitalia ha inoltre previsto una navetta a supporto del minimetrò con percorso Pian di Massiano - piazza Partigiani. Sarà in servizio dalle 19 del 31 fino alle ore 4 dell’1 gennaio. Riguardo il minimetrò, esteso l’orario di servizio che andrà dalle ore 9 del 31 alle ore 3.45 (ultima corsa) dell’1. La società ha anche reso noto che la mattina del 31, nella fascia 7-9, sarà attivo il servizio sostitutivo autobus linea MM2. Tutte le persone che saliranno in centro per seguire il concertone, dovranno accedere dall’unico punti di accesso di corso Vannucci da piazza Italia. Le traverse saranno di sola uscita.