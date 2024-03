Giovedì 21 Marzo 2024, 08:46

Il piccolo supermercato è un punto di riferimento per il quartiere alle porte della città. Ma dentro a quei corridoi fatti di scaffali ed espositori dove un quartiere si ritrova a fare la spesa anche la domenica, rubano di tutto.

«Rubano e non gli puoi fare nulla. Rubano soprattutto pezzi di valore. Una volta 15 confezioni di parmigiano. Poi escono dalle casse, magari di corsa o dopo aver pagato un solo oggetto e nascosto bene sotto i giacconi la merce. Non ci conviene tenere un vigilante, costa tropo. Abbiamo una chat con amici e colleghi delle stessa catena, succede anche a loro. Parmigiano e vino, Sagrantino. Ma anche lo spumante Ferrari. Una volta una signora che voleva il Ferrari dentro alla scatola ci ha trovato una bottiglia di passata di pomodoro: l’avevano sostituita e fatto sparire il vero contenuto».

Il racconto arriva tutto d’un fiato. Il giovane imprenditore, lo chiameremo Mario («Per favore niente nome sul giornale, ma vi dico tutto»). Dal telefonino di Mario spuntano le immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato che hanno certificato i furti. «Guardate questo quando ha preso dal frigo il parmigiano e ha riempito la borsa. E questa signora, se ne è andata con una bottiglia di Sagrantino nascosto nel giaccone. Alcuna di queste immagini le ho portare alle forze dell’ordine. Il giro, da quello che mi dicono anche i colleghi di altri punti vendita, è semplice: rubano e poi rivendono. Rubano e incassano soldi. Sono sempre stranieri. Qualche faccia mi è capita di rivederla, passando, a Fontivegge. Li ho sorpresi, li ho cacciati, ce l’hanno fatta sotto al naso e con le telecamere poi abbiamo visto tutto. Non ci è mancato nulla in questi ultimi mesi. C’è stato anche un arresto. In due erano venuti. Li hanno fermati fuori dal negozio. Gli dicevo: ridammi quello che hai preso. Erano stranieri. Li hanno messi in carcere perché avevano rubato l’auto con sono venduti a portar via quello che potevano. Onestamente quando ho visto che gli atti del processo gli venivano notificati a Capanne, ho fatto due conti e mi sono detto: no, sono parte lesa, ma non mi costituisco parte civile. Loro non hanno nulla da perdere, io sì». Anche perché Mario quando incontra una signora che ha allontanato mentre tentava un colpo, si ritrova oggetto di insulti e minacce. E allora il passo indietro è comprensibile.

«Ogni volta- racconta ancora- perdiamo almeno duecento euro. E sapete che fine fa tutto quel bel di dio. Lo rivendono. Ormai è certo che c’è chi gestisce quel mercato nero. Anche i mie colleghi subiscono i furti sempre di quel tipo di prodotti: parmigiano, vini, liquori e prodotti per l’igiene personale».