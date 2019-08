Perugia, coltellate in centro: blitz dei carabinieri. Il sindaco in pattuglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA – I carabinieri passano al setaccio il centro storico dopo le notti di follia tra botte, danni e coltellate. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Perugia, colonnello Giovanni Fabi, sulla scorta degli eventi che hanno interessato il centro storico negli ultimi giorni, prese le direttive del prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia e d’intesa con il Questore Mario Finocchiaro , ha messo in campo un massiccio dispositivo di controllo del territorio che ha interessato l’acropoli cittadina in particolar modo durante le ore notturne. Con i carabineri in strada anche il sindaco Andrea Romizi che la notte precedente era andato in pattuglia con la polizia municipale.I militari appartenenti alla Compagnia di Perugia, infatti, nelle ultime ore, spiega una nota dei carabineri, al termine di un servizio coordinato di controllo del territorio, con il dispiegamento di 23 uomini e 10 pattuglie nonché di un’unità cinofila, hanno: denunciato a piede libero un albanese di 18 anni incensurato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare il giovane, controllato operanti, è stato trovato in possesso di 2 involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivamente 2 grammi circa di cocaina, un telefono cellulare, utilizzato per intrattenere rapporti con la clientela, nonché la somma contante di 1.055,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita; segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, un 19enne italiano trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish; identificate 127 persone; sottoposto a controllo 7 esercizi commerciali dislocati principalmente in centro storico; controllato 12 autoveicoli.