Domenica 28 Gennaio 2024, 09:32

Il Grifo cala il poker. Protagonista di una nuova impresa di squadra, il Perugia è uscito vittorioso anche dal Mannucci di Pontedera, dove ha piegato un avversario irriducibile alla fine di 95’ di grande sofferenza, superando anche la conclamata emergenza difensiva e andando persino a mettere pressione alle lepri Torres (a 8 punti) e Cesena (11), oggi chiamate a rispondere. E dire che il Pontedera era l’avversario più ostico del momento, reduce dalla scoppola di Cesena, rinforzato da elementi importanti e super agguerrito. All’inizio si è andati a fiammate, favorite dal sintetico scivoloso del Mannucci e sono stati proprio i locali a provarci con l’argentino ex Cagliari Delpupo (13’), sul quale il portierone ha chiuso lo specchio. Il Perugia è però passato al primo affondo grazie a un incontenibile Kouan, capace (21’) di rubar palla e dare un grande strappo in progressione per esplodere il sinistro sul quale Ciocci ha respinto di piede su Sylla, lesto a ribadire col piattone in rete. Sospinti da quasi 400 perugini, i grifoni hanno però dovuto ringraziare Adamonis miracoloso anche al 33’, quando Benedetti ha fatto secco Viti nell’anticipo e Ganz ha girato col sinistro. La pressione dei locali si è fatta sentire soprattutto dalle parti del debuttante Viti. Ma dopo un erroraccio provvidenziale di Ianesi (42’), il Perugia ha avuto la freddezza di trovare il bis: Iannoni ha servito Lisi che dalla sinistra ha fatto partire un lungo traversone, l’accorrente Mezzoni, ex di turno, ha avuto un fantastico impatto sul pallone spedendo il pallone col piattone dove Cioci non poteva arrivare. Nella ripresa Formisano è ripartito con Cancellieri per Viti che era stato ammonito e la difesa a quattro ma l’esperimento è durato poco. Già al 2’ il campanello d’allarme è suonato sul gol annullato a Ganz in fuorigioco. E dopo l’enorme occasione del 3-0 vanificata da Paz che su assist di Seghetti ha battuto su Sylla, il Pontedera ha pescato il jolly (7’) con Guidi, che dalla trequarti destra ha battuto un gran destro sotto la traversa (1-2). Il Pontedera ci ha creduto e si è rifatto arrembante, sfiorando il 2-2 (8’) con Delpupo che ha colpito a fil di palo di testa su cross di Ignacchiti. Formisano è tornato a cinque con Angella per Lisi e il Perugia ha ritrovato equilibrio, anche se ha rischiato (25’) anche sul destro a incrociare a lato di Perretta. Canzi le ha provate tutte inserendo Selleri e Peli mentre i grifoni trovavano la forza di segnare il terzo gol. Grazie ancora a Mezzoni che (31’) che sul corner di Cancellieri dalla destra svettava in cielo per l’incornata del 3-1. Formisano nel finale ha fatto debuttare in campionato Souarè proprio mentre i locali accorciavano ancora (40’): cross dell’altro ex Angori dalla sinistra e piattone di Delpupo troppo libero al centro dell’area. L’ultimo brivido al 43’, quando il Pontedera falliva il 3-3 con Selleri che non trovava la porta in girata. L’eroe di giornata Mezzoni (primi due gol nel Perugia) era diffidato e salterà il Rimini andando ad allargare l’emergenza. Ma il rischio ha pagato ancora e va benissimo così.

Pontedera (3-4-2-1): Ciocci 5,5; Espeche 6 (25’ st Selleri 5), Martinelli 6 (13’ st Calvani 6), Guidi 6,5; Perretta 5,5, Benedetti 5,5 (25’ st Peli 5,5), Ignacchiti 6 (38’ st Provenzano SV), Angori 6,5; Ianesi 6, Delpupo 6,5; Ganz 6. A disp. Lewis L., Vivoli, Cerretti, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Salvadori. All. Canzi 6,5

Perugia (3-4-1-2): Adamonis 7; Mezzoni 7, Lewis N. 6,5, Viti 5,5 (1’ st Cancellieri 6); Paz 6, Iannoni 6 (39’ st Souarè), Torrasi 6, Lisi 6 (11’ st Angella 6); Kouan 7,5; Sylla 6,5, Seghetti 6 (39’ st Cudrig). A disp. Furlan, Abibi, Morichelli, Giunti, Bezziccheri, Agosti, Polizzi. All. Formisano 7

Arbitro: Cherchi di Carbonia 5,5

Reti: 21’ Sylla (Pg), 42’ e 31’ st Mezzoni (Pg), 7’ st Guidi (Po), 40’ st Delpupo (Po)

Note – Spettatori 912 di cui 381 perugini nel settore ospiti; prima del fischio d’inizio osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Gigi Riva; ammoniti Torrasi, Viti, Sylla, Mezzoni, Cudrig (P); calci d'angolo 6-5 per il Perugia; rec. 1’ e 6'.