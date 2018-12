Perugia, cocaina consegnata a casa e in negozio: affari d'oro tra Ellera e Ferro di Cavallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Basso prezzo, disponibilità immediata e consegne a casa o in negozio: così ha funzionato la rete di spaccio di cocaina tra Ferro di Cavallo ed Ellera. Così un clan albanese ha messo in "portafoglio" decine di clienti tra commercianti, professionisti e giovanissimi che però adesso dovranno cercare in poche ore altre fonti per sballarsi a fine anno."Colpa" degli investigatori della squadra mobile, diretti da Virgilio Russo, che hanno stroncato il giro di cocaina. Cinque, nella rete della mobile. Il capo, un 40enne già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e tratto in arresto dopo incessanti ricerche in Versilia, dove si era rifugiato consapevole che gli investigatori lo avevano “attenzionato” e ora è in carcere a Lucca.L’ uomo utilizzava 4 giovanissimi connazionali, 20enni o poco più, come pusher per le consegne, che avvenivano nei pressi di esercizi pubblici o addirittura a domicilio, con un piccolo sovrapprezzo. Per eludere i controlli li cambiava, avvicendandoli ogni 2 o 3 mesi, per evitare che la polizia attenzionasse troppo a lungo gli stessi soggetti. A tale scopo sfruttava le possibilità che hanno i cittadini albanesi, da qualche anno, di poter entrare e soggiornare liberamente nel nostro Paese, per un massimo di 3 mesi, per turismo, con l’unica condizione di avere un passaporto biometrico in corso di validità. Questa tecnica non è valsa all’organizzazione la possibilità di eludere le indagini, supportate lunghi pedinamenti, servizi di osservazione e testimonianze degli acquirenti.Peraltro questi erano in gran parte giovanissimi, attratti sia dalla qualità del prodotto, superiore alla media, ma soprattutto dal basso costo, essendo l’organizzazione in grado di immettere sul mercato dosi da 0.40 grammi anziché la “tradizionale” busta da un grammo. In sostanza la clientela meno facoltosa poteva, rivolgendosi a loro, comunque ottenere una dose di cocaina. Gli investigatori della squadra mobile, consapevoli di questi accorgimenti, hanno preso le necessarie contromisure riuscendo a sgominare il gruppo criminale, arrestando il “capo” che ha un profilo criminale elevato, più volte sfuggito a precedenti indagini. I suoi complici, nel frattempo, sono rientrati in Albania; se questi facessero ritorno in Italia, oltre alle conseguenze penali della indagine rischierebbero anche l’espulsione dal territorio nazionale.