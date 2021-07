Lunedì 26 Luglio 2021, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 15:01

PERUGIA - Scacco matto allo sgombero di Frigolandia, muove Cicciolina. Questa la sintesi della particolare iniziativa che si è tenuta domenica a Perugia, a Borgo Bello, con l'originale sfida a scacchi – una partita in simultanea con un quadruplice duello – che ha visto protagonista come giocatrice d'eccezione Ilona Staller.

L'ex pornostar, cantante, onorevole ed ex conduttrice radiofonica ungherese ha infatti deciso di rispondere alla chiamata di Teatro Sant'Ercolano - progetto culturale che mira a promuovere e valorizzare Perugia e ideato da Edicola 518, realtà artistico-editoriale e bookshop che si è già contraddistinta a livello nazionale e internazionale - per salvare Frigolandia, con una performance culturale ideata per sensibilizzare il pubblico sulla situazione di uno degli spazi creativi più all'avanguardia e interessanti di tutto il territorio nazionale, che attualmente si trova sotto minaccia di sgombero. E Cicciolina, tra battute e doppi sensi, selfie e foto con residenti e commercianti della zona, non si è negata né alla curiosità del pubblico, né tanto meno alla sfida, riportando una «vittoria ai punti», con due partite vinte, una pareggiata e una persa. Dopo settimane di anticipazioni della serata, grande è stato lo stupore del pubblico accorso per vederla giocare quasi come una professionista a scacchi. «Ho iniziato da bambina con mio padre e in pochi conoscevano questo mio lato B», ha detto prima della partita.

A un certo punto della serata Staller è stata affiancata anche da Vincenzo Sparagna, uno dei fondatori nel 1980 della storica rivista Frigidaire. Erano infatti lui e la sua «terra di Frigidaire» a Giano dell'Umbria, conosciuta come Frigolandia, i principali motivi della partecipazione della Staller. «Era uno dei sogni di Teatro Sant'Ercolano avere qua Ilona e per una giusta causa, quella di aiutare Frigolandia - ha commentato Antonio Brizioli di Edicola 518 -. Di questa serata ha parlato anche il New York Times». Cicciolina è infatti legata al centro d'arte e del fumetto umbro e al suo fondatore Sparagna da un rapporto di lunghissimo corso, iniziato con una storica cover di Frigidaire dell'aprile 1985 e mai interrotto. Dopo i ringraziamenti di Sparagna, un applauso è andato alla fine a tutti e quattro i giocatori che hanno avuto l'ardire di sfidare Cicciolina per poter dire “io ho giocato faccia a faccia a scacchi con una delle più grandi icone erotiche del '900”, come è stata definita. Tra i quattro fortunati, scelti tra i 100 che hanno mandato la richiesta da tutta Italia, anche Dario Mangiaracina del gruppo musicale La rappresentante di lista che ha partecipato anche all'ultimo Festival di Sanremo. Gli altri sfidanti erano un commercialista e un barista, scacchisti amatoriali. Ma a vincere la sua partita con Cicciolina è stata l'unica donna, Shiri Binder, un'attrice perugina di venti anni. «Non sempre si può vincere», ha commentato tra le risate Ilona, in tailleur bianco, occhiali scuri e l'immancabile corona di fiori in testa.