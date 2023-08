Martedì 29 Agosto 2023, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 09:12

Detto fatto, il bar dell’Accademia chiude, ma solo temporaneamente. E nel 2024 riaprirà con tante novità ma anche molte certezze. Ad acquistare le mura, ma anche i segreti di alcune dei dolci più amati della pasticceria di via dei Priori, è la proprietà del Turan che ha altri punti vendita in centro e un laboratorio ad Elce. La notizia è oramai certa, entro fine agosto, nero su bianco, ci sarà la firma della vendita. Di certo c’è che l’insegna Accademia rimarrà ma accanto a questa ci sarà anche quella del Turan. «Ringraziamo enormemente la vecchia proprietà - ha spiegato Giorgia Casciarri, titolare dell’attività che ha acquistato la storica insegna del centro - per averci dato l’opportunità di portare avanti la loro tradizione tramandandoci la ricetta del satellite e tanti loro “segreti”. Noi, ora, ci metteremo la nostra professionalità e la qualità per offrire alla città un altro luogo ricco di storia e tradizioni». Insomma, novità all’insegna della continuità e della qualità per chi, da oltre quarant’anni, ha lavorato in questo settore. Il profiteroles al cioccolato, il Saint Honorè, il Satellite, omaggio al lancio dello Sputnik nello spazio nel lontano 1957. Alla storia della pasticceria dell’Accademia il Turan porterà la loro professionalità, la qualità. L’inaugurazione è prevista per il prossimo anno. Il laboratorio di via dei Priori diventerà il punto di riferimento per il rifornimento degli altri locali a marchio Turan già presenti in centro storico. Il B&B resterà ad Elce. Ora la saracinesca della pasticceria si abbasserà il tre settembre mentre l’inaugurazione è prevista nel 2024. Quella dell'Accademia è una storia lunga oltre quarant'anni. Era il gennaio del 1981 quando tre perugini (Gualtiero Terradura, Angelo Papalini e Vincenzo Agostinelli), rilevarono e poi inaugurarono il bar pasticceria, diventando un luogo di riferimento per studenti e residenti. Un luogo che, fortunatamente, ora continuerà a vivere.