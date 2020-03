PERUGIA - Nella domenica, come tutti i giorni da mercoledì scorso, dello state a casa c'è chi a casa non ci è stato finendo con la propria auto contro un palo. E' successo poco dopo le diciassette, in zona Castel del Piano: proprio all'altezza della rotonda, un'auto è finita contro un palo.



Nello scontro, la vettura ha subito un principio d'incendio. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Secondo quanto si apprende, non si registrerebbero feriti. Verifiche ovviamente in corso per stabilire se chi era all'interno dell'auto poteva girare oppure no.