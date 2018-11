Perugia, chef del centro aggredito e rapinato: stanato lo spacciatore espulso due volte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - È durata poche ore, l'ennesima fuga di uno spacciatore marocchino: giovedì sera ha aggredito e rapinato uno chef in centro, corso Garibaldi, dopo che all'esterno del suo locale si era rivolto ai pusher intimandogli per l'ennesima volta di andarsene, nella notte tra sabato e domenica è stato rintracciato e stanato dagli investigatori della squadra mobile, diretti da Virgilio Russo.Una storia lunga, e ora la speranza è che sia finita: il 30enne marocchino a giugno era stato fermato nel corso di un'operazione antidroga prorprio in quella zona dell'acropoli e portato a un centro per l'espulsione. Dal quale era riuscito a evadere per tornare di nuovo in corso Garibaldi a spacciare. E lo scorso 10 agosto, nel bel mezzo di una serata di eventi per festeggiare San Lorenzo, aveva partecipato al pestaggio dello chef che assieme ad altri commercianti ha iniziato sempre di più a rendere la vita difficile a chi con lo spaccio di droga si sente padrone della piazza. Era nuovamente stato portato a un centro per l'espulsione sal quale è stato dimesso per motivi di salute, ed è tornato in corso Garibaldi a vendere eroina. Fino a sabato notte. Ora è in carcere a Capanne.