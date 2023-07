Perugia, centro storico in sicurezza: task force anti terrorismo

PERUGIA - IUn importante dispositivo di sicurezza è stato organizzato, in occasione di Umbria Jazz, dall questura di

Perugia, alla luce di quanto emerso nelle riunioni tecniche di coordinamento e di quanto concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura. L’obiettivo è quello di prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che possano, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità degli artisti e dei partecipanti all’evento.

I servizi, dislocati tra piazza IV Novembre, i Giardini Carducci e l’Arena di Santa Giuliana, vedono impiegati gli artificieri della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri che, insieme ai cinofili antiesplosivo, assicurano le bonifiche preventive delle zone interessate allo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi. Impegnati, sotto la direzione dei funzionari della polizia di Stato, anche equipaggi dedicati del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, della polizia ferroviaria, della polizia postale e delle telecomunicazioni, della polizia stradale, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale e della polizia provinciale, oltre agli operatori del Gabinetto provinciale della polizia scientifica, della Digos e della squadra mobile.

L’evento vede anche la partecipazione delle Unità operative di pronto intervento della polizia di Stato e delle Aliquote di primo intervento dell’Arma dei Carabinieri che, unitamente ai reparti territoriali, concorrono al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire azioni violente o di matrice terroristica.

Il dispositivo di sicurezza - spiega la Questura - assicura anche un controllo del rispetto dell’ordinanza sindacale con la quale è stato disposto il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 nelle vie del centro storico.