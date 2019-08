Perugia, centro sicuro: orari e alcol, guerra ai bar fuorilegge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Azioni e reazioni. Super controlli senza sosta, coordinati e continui, con tanto di espulsioni e risposte dei balordi. Questa, la fotografia della sicurezza in centro storico negli ultimi tempi. Una situazione finita nuovamente sotto i riflettori dopo le notti di follia che una decina di giorni fa hanno visto gang di spacciatori affrontarsi tra loro nella zona calda di via Ulisse Rocchi, via Bartolo, piazza Ansidei, piazza Alfani e fino all’Arco Etrusco, piazza Grimana e corso Garibaldi.Guerra a persone e locali pubblici fuorilegge. L’indicazione arrivata dall’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che lunedì mattina in Prefettura ha riguardato proprio la nuova situazione di emergenza in centro, è stata subito messa in pratica. E continuerà anche nei prossimi giorni attraverso forme di controllo sistematiche e mirate soprattutto nei confronti di chi sgarra. Di chi non rispetta gli orari di chiusura o i divieti imposti alla mescita di alcol, e in particolare in tema di minori. Realtà fuorilegge che, specie nella cosiddetta zona calda, sono già emerse con la polizia municipale che ha già elevato verbali e riscontrato irregolarità nel corso di accertamenti fatti soprattutto durante le serate di punta della movida.Insomma, una mappatura dei locali pubblici in cui le regole non sempre vengono rispettate (favorendo così degrado e anche l’inevitabile prosperare di episodi di spaccio) è presente anche e soprattutto a tutela di quei commercianti, la maggioranza in centro, che invece segue le regole. Una mappatura che permetterà nei prossimi giorni di svolgere accurati controlli.Ma non finisce qui, dal momento che proprio la Prefettura ieri ha comunicato l’espulsione di due extracomunitari «non in regola con le norme in materia di soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. Nei loro confronti, pertanto, il prefetto Claudio Sgaraglia ha emesso un provvedimento di espulsione, eseguito mediante l’accompagnamento degli interessati a Centri di Permanenza e Rimpatrio». I due erano finiti nella rete dei super controlli messi in atto dalla polizia e dalla municipale nella serata di lunedì, proprio nella zona calda del centro.Altissima attenzione, insomma. Inevitabile.Non solo per evitare che il centro torni nelle difficili condizioni di qualche anno fa, ma anche perché l’assalto dei balordi continua. Nella notte tra martedì e mercoledì tentato furto in un negozio di via Ulisse Rocchi. Altri danni vandalici, probabilmente finalizzati a un furto, alla sede delWwf al parco della Pescaia. Ancora, ieri mattina il leader dell’opposizione in consiglio comunale Giuliano Giubilei ha “postato” su facebook la foto di un’altra siringa usata abbandonata in mezzo alla strada in via Pozzo Campana. «A Perugia tutto peggio di sempre» il suo commento. In corso Cavour, ieri pomeriggio, blitz della finanza che ha bloccato tre giovani in possesso di droga. Altre siringhe usate sono state segnalate in via Albinoni a San Sisto.