Martedì 23 Gennaio 2024, 09:13

PERUGIA - I cittadini tornano alla carica sul Centro di Salute di Castel del Piano. Lo fanno con la mobilitazione del Comitato Pievaiola e Civica Piegaro, guidati dal portavoce e capogruppo Augusto Peltristo, che bussa ancora alla porta delle istituzioni. L’ultimo passo della vicenda, come spiega lo stesso Peltristo in una nota, è l’improvvisa comparsa di un cartello «sulla porta d’ingresso del Centro». Annuncia «che tutte le attività saranno sospese dal 26 gennaio fino presumibilmente al 2 febbraio per lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento». La mobilitazione, dopo la presentazione di oltre 5.400 firme per chiedere la piena ripresa dei servizi del Centro, era però ripartita già prima. «A fine dicembre – spiega la nota - siamo venuti a conoscenza che non era possibile prenotare prestazioni sanitarie presso il Centro di salute di Castel del Piano, quindi ci siamo attivati chiedendo informazioni dapprima alla direttrice del Distretto del perugino Barbara Blasi e alla Direzione generale sanitaria, successivamente abbiamo sollecitato anche il Prefetto di Perugia chiedendo le motivazioni e la durata di tale interruzione temporanea di pubblico servizio». Peltristo spiega che «nessuno ci ha risposto». Nel frattempo le attività si svolgeranno al Centro di San Sisto, distante poco più di 4 chilometri.

Comitato Pievaiola e Civica Piegaro sono in campo da tempo per la tutela di un servizio, più volte definito importante per la popolazione. Già a fine gennaio 2023, dunque un anno fa, cittadini e associazioni di Castel del Piano e delle zone circostanti avevano espresso preoccupazione «per la costante riduzione dei servizi forniti dal Centro di Salute». Riduzioni, ricorda Peltristo, accompagnate da voci di una possibile chiusura del presidio. Così è partita la mobilitazione, a supporto dei cittadini, da parte delle due realtà che hanno na storia di battaglie per la tutela dei diritti dei cittadini (su tutte il tema della sicurezza lungo la Pievaiola).

«L’obiettivo principale della mobilitazione è stato quello di ripristinare servizi e attività nei tre giorni di apertura del Centro di Castel del Piano, che fa parte del Distretto del Perugino. La petizione popolare promossa in meno di quattro mesi ha raccolto oltre 5.400 firme, poi inviate alle autorità sanitarie regionali tramite l’avvocato Valeria Passeri». L’adesione alla petizione ha portato, a settembre, al ripristino del servizio infermieristico al sabato. «Una funzione importante per prelievi e medicazioni complesse, soppressa per oltre due anni». Ora cittadini e comitato tornano a farsi sentire. Il portavoce Peltristo ha sottolineato alle autorità sollecitate «l’importanza del Centro, presidio medico di riferimento per tante persone, in particolar modo anziani e fragili» ricordando le oltre 5.400 firme dei cittadini che chiedono di poterne fruire senza disagi.