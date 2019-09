© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nella serata di mercoledì, intorno alle ore 21:30, agenti della squadra vbolante sono intervenuti, su segnalazione di personale dei vigili del fuoco, in via Gallenga, all’interno di una vasta area di parcheggio condominiale, dove era in corso un incendio di alcuni cassonetti dei rifiuti.Sul posto i poliziotti, intervenuti tempestivamente, identificavano una ragazza italiana individuata sotto i portici antistanti i cassonetti. Sottoposta a perquisizione veniva reperito, all’interno dello zaino indossato dalla donna, un vero e proprio necessaire per accendere il fuoco. Alla luce di tali elementi indizianti la donna veniva tratta in arresto.L’approfondimento immediato degli accertamenti sulla persona, svolti dagli operatori della volante, e sull’area interessata dalla combustione, effettuati da personale della Polizia Scientifica, ha permesso di ipotizzare un collegamento di eventi ad altre indagini in corso di svolgimento, circa episodi analoghi avvenuti negli ultimi tempi a Perugia. Al riguardo sono in corso ulteriori approfondimenti. La donna è stata portata in carcere a Capanne