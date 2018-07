Perugia, «E' casa mia»: ubriaco sbaglia abitazione e danneggia la macchina dei proprietari. Denunciato dalla Polizia

PERUGIA – “E’ casa mia” e scoppia il parapiglia. Ubriaco entra in un’abitazione di San Marco e danneggia l’autovettura dei proprietari. E’ accaduto domenica, appunto in zona San Marco, dove i poliziotti delle volanti sono intervenuti a seguito di segnalazione per violazione di domicilio. E’ stato infatti accertato che n peruviano di 45 anni, in evidente stato di ebbrezza alcolica, era entrato nella proprietà di una famiglia a lui estranea, asserendo che quella fosse la sua abitazione. il peruviano ha poi danneggiato l’autovettura dei proprietari parcheggiata, convinto che fosse la sua. La polizia lo ha denunciato il 45enne per danneggiamento e violazione di domicilio.

Mercoled├Č 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:20



