Perugia, detenuto evade dal carcere di Capanne

PERUGIA - Un detenuto italiano è evaso dal carcere di Perugia. Sono in corso le ricerche da parte di tutte le forze di polizia in particolare nella zona di Capanne dove si trova la struttura detentiva. Impegnata anche la polizia penitenziaria. Non è ancora chiaro come il detenuto sia riuscito a fuggire dal penitenziario che si trova alle porte di Perugia in una zona dove è facile raggiungere nel giro di pochi minuti zone di campagna dove potersi nascondere con una certa facilità.

Ultimo aggiornamento: 15:54

