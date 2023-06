Perugia, donna ricatta ed estorce migliaia di euro a un amico: arrestata

I carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato (estorsione) una cinquantenne italiana residente a Perugia e con vari precedenti. Le indagini, avviate e concluse nel corso di una sola giornata, sono scaturite dalla denuncia presentata da un italiano di 46 anni residente a Perugia.

L'uomo ha raccontato di essere vittima da diversi mesi dei ricatti della donna che era riuscita, fino a quel momento, ad estorcergli diverse decine di migliaia di euro e al suo rifiuto di consegnarle ulteriori somme di denaro lo aveva minacciato.

I carabinieri, spiega una nota del comando provinciale, hanno atteso il primo pomeriggio nel luogo indicato dalla donna per ritirare la somma pattuita per “comprare” il silenzio della vittima e, una volta avvenuta la consegna dei soldi, l’hanno fermata e portata in caserma. Adesso è agli arresti domiciliari. Non si conoscono ancora i motivi del ricatto e dell'estorsione.