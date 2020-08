Carabinieri, il capitano Francesca Lico al comando del Norm di Perugia

PERUGIA - Il capitano Francesca Lico è il nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Perugia. Succede al pari grado Urbano Marrese che, al termine di un percorso di tre anni, ha lasciato il capoluogo umbro alla volta di Reggio Calabria, dove andrà a guidare il Norm della Compagnia capoluogo del comando reggino.

Il capitano Lico ha 44 anni ed è originaria di Roma, ma arriva da Firenze, dove ha prestato servizio al Comando Legione carabinieri Toscana, come ufficiale addetto e nella Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze come capo sezione addestramento del 1° Reggimento Allievi Marescialli.

Al primo incarico operativo, l'ufficiale si è detta onorata dell'incarico assegnatole e «felicissima di poter prestare servizio in questa magnifica città».