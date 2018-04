PERUGIA- La polizia stradale e gli agenti del servizio della Provincia hanno soccorso sabato sera un capriolo all'altezza dell'uscita di Prepo, lungo il raccordo Perugia-Bettolle. l'animale era ferito alle zampe anteriori sicuramente dopo essere stato investito da un auto. L'intervento ha impegnato la pattuglia della Polstrada per circa mezz'ora. Il capriolo è stato portato in un centro specializzato per le cure del caso.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:01



