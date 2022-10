Perugia, evento di Capodanno e allestimenti di Natale: c'è il rischio ingorgo. Addobbi da spostare

Il 31 dicembre si avvicina e va avanti l’organizzazione del grande concerto in piazza IV Novembre e, in diretta, su Rai1. A condurre lo show Amadeus, che salirà sul palco de “L’anno che verrà” per il secondo anno consecutivo in Umbria, dopo la tappa l’anno scorso a Terni alle acciaierie. L’organizzazione dell’evento, messo in piedi da Regione, Comune e Rai, rappresenta un grande impegno per la macchina comunale e per gestire il super afflusso già si sta studiando un piano. Quanto alle cifre economiche per mettere in campo la notte di San Silvestro in piazza, tra musica e divertimento, palazzo Donini metterà sul piatto mezzo milione di euro. A questa cifra palazzo dei Priori aggiungerà circa 200mila euro e il coordinamento, piuttosto complesso, dell’organizzazione. Inoltre è ancora aperta la possibilità della ricerca, da parte del Comune, di sponsor.

LA SARTORIA

Un centro super blindato e, in parte, occupato dai mezzi e dalle strumentazioni necessari per la diretta televisiva. La troupe della Rai arriverà in città già dal 10 dicembre. Ed è da questa data, ad esempio, come trapelato nei giorni scorsi che la Sala dei Notari, che inizierà ufficialmente l’allestimento dei camerini delle star che accompagneranno i perugini e gli italiano al conto alla rovescia per dire addio al 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno. Tra gli spazi di palazzo dei Priori che serviranno per la grande macchina operativa della diretta televisiva, anche quello dell’ex bar comunale che sarà utilizzato come sartoria.

CENTRO BLINDATO



E poi c’è la piazza simbolo della città. Il palco, delle dimensioni simili a quello allestito per Umbria Jazz, sarà posizionato tra la Fontana Maggiore e le scalette del duomo di San Lorenzo. A lato delle scale che portano alla Sala dei Notari ci sarà uno dei mezzi della Rai per la diretta, mentre un secondo mezzo è atteso, molto probabilmente, in piazza Danti. Saranno inaccessibili, molto probabilmente, anche le Logge di Braccio. Sotto al palco ci sarà uno spazio riservato agli ospiti vip e che, secondo una prima stima, potrebbe contenere circa 200 persone. Dietro di loro, tutti coloro che saliranno nell’acropoli per trascorrere una serata unica ed indimenticabile. E poi c’è il capitolo del Natale, delle luminarie e degli addobbi tematici che, molto probabilmente si andrà sovrapporre alla macchina organizzativa del maxi concerto. Per questioni di sicurezza, infatti, se anche per questo Natale 2022 dovessero esserci i tanti apprezzati mercatini delle strenne, o altri addobbi particolarmente ingombranti, non è escluso che il tutto dovrà essere disallestito per consentire il controllo e la gestione del grande flusso di partecipanti che già dal tardo pomeriggio potrebbero salire nel centro storico in attesa dell’inizio dello show condotto da Amadeus. Di certo c’è che l’attesa per il grande evento, soprattutto dopo i due anni di stop a causa della pandemia, è davvero tanta.