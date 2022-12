Venerdì 23 Dicembre 2022, 07:58

Un unico canale di accesso per il pubblico da piazza Italia, con 3 varchi di ingresso per corso Vannucci che sarà diviso in due aree di platea. Poi numerosi provvedimenti in fatto di viabilità e sicurezza, un chiaro assetto per la gestione sanitaria e pure qualche consiglio per evitare problemi. Toccando tutti i fronti possibili, ieri il Comune ha presentato i dettagli del piano di gestione e sicurezza per L'anno che verrà, l'evento Rai condotto da Amadeus che il 31 dicembre porterà a Perugia grandi nomi della musica. Evento «che sarà gratuito e senza prenotazione», ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Luca Merli. Dopo un saluto in collegamento di Pietro Grignani (Rai Com), Merli nello spiegare i dettagli del piano di gestione dell’evento di Capodanno, relativamente all’assetto di corso Vannucci, ha ribadito che saranno due le aree di fruizione. Una primaria dal fronte palco di piazza IV Novembre fino all’altezza della storica pasticceria Sandri. L’altra si estenderà fino al termine di corso Vannucci, con un gigante ledwall all’altezza di via Mazzini e un secondo nell’area di piazza Italia, esterna ai varchi. «Le vie laterali di corso Vannucci saranno di sola uscita». Riguardo la sicurezza, in campo tute le forze dell’ordine coadiuvate da protezione civile e steward. «Tutto il personale in ingresso e uscita sarà dotato di un dispositivo automatico per il saldo delle persone presenti». Il Comune non ha fornito numeri in fatto di presenze «essendo un evento libero», ma è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Nella zona 1, fronte palco, potrebbero esserci circa 2mila persone, mentre nella seconda almeno 5mila. Ma di numeri ufficiali ieri non si è parlato. Certo, o meglio molto probabile è che le persone in centro per Capodanno, vista la portata dell’evento, saranno tante. Per questo è stato predisposto anche un importante presidio sanitario. «Il 30 già un medico a disposizione, il 31 ce ne saranno due coadiuvati da 2 ambulanze nel retropalco, 1 in via Fani e 2 in piazza Italia dove ci sarà un presidio medico di primo soccorso». Inoltre l’area spettacoli sarà coperta da 6 equipaggi di due persone a piedi per il primo soccorso. Riguardo le norme di sicurezza, adottate sulla base di quelle nazionali, sono stati disposti divieti in fatto di vendita e detenzione di bottiglie e lattine (la zona rossa interessa diciannove fra vie e piazze dell’acropoli, tutte quelle nel raggio dell’evento), ma anche di accesso all’area dell’evento con alcuni oggetti tra cui bici, droni, caschi, spray al peperoncino, fuochi d’artificio e animali al guinzaglio. Nell’ambito sosta e viabilità, parcheggi tutti aperti fino al completamento. È prevista l’ultima corsa del Minimetrò alle 3.45 (a Pian di Massiano due hub per la vendita dei biglietti UP), orario valido anche per le scale mobili. Scatteranno poi divieti di circolazione nelle vie di accesso all’acropoli, che saranno regolati anche in base a quello che consentiranno le presenze. Il 31 piazza Italia, via Baglioni, piazza Matteotti saranno del tutto off limits perché pedonali. La stretta dovrebbe partire già dalle ore 12, con il Comune che assicura massima disponibilità nei confronti dei residenti «finché le condizioni lo consentiranno». Cioè fino a che il flusso di pedoni non sarà talmente elevato da comportare lo stop al transito delle auto. E i ristoranti? Qua il Comune ha voluto dare un consiglio: «Invitiamo i ristoratori presenti nell’area dell’evento ad inviare ai propri clienti che hanno prenotato, un documento attestante la prenotazione del cenone. All’interno dell’area dell’evento sarà garantito l’accesso a piedi previa verifica della prenotazione». E il programma dell’evento? «Sarà Rai Com a dare informazioni sugli aspetti legati all’ambito artistico».