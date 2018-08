PERUGIA - Giovedì mattina di disagi sul raccordo Perugia-Bettolle. Due incidenti hanno creato disagi e incolonnamenti con ripercussioni sulla viabilità interna. Un camion, lungo il viadotto Genna, im direzione di Ponte San GIovanni, è finito contro il guard rail ed è rimasto con una ruota incastrata. La polizia stradale ha dovuto chiudere l'uscita di Madonna Alta per diversi minuti.

Più tardi, in direzione Trasimeno, tamponamento nella galleria di Prepo. Anche in questo caso code e disagi che si sono riversati nella zona della Pallotta con rallentamenti in via Assisana fino alla rotatoria

23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:16



