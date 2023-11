Martedì 21 Novembre 2023, 08:54

Luci e ombre della raccolta differenziata a Perugia. L’istantanea è quella scattata dall’osservatorio rifiuti istituito da palazzo dei Priori utile per comprendere e analizzare i risultati quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata ed effettuare un confronto tra le modalità differenti nel territorio. La città è divisa in tre zone: il centro storico (5mila abitanti), la zona raccolta “Tris” (oltre 62mila abitanti) e la città compatta con 52mila abitanti. Numeri su numeri che spiegano come nel 2021 la differenziata a Perugia si attesti al 71 per cento, superiore alla media regionale. La percentuale è rimasta stabile al dato del 2019. Per l’osservatorio, serve «sostituire il modello stradale ancora presente in alcune zone con il porta a porta». Infatti il quantitativo pro capite di rifiuti prodotti nel capoluogo negli ultimi anni è di 556.8 chilo per residente, cifra superiore alla media regionale-

QUARTIERI ZAVORRA

Zone molto popolose, come Ponte San Giovanni, San Sisto e Castel del Piano, secondo il report, rappresenterebbero «la zavorra nel contesto di una gestione virtuosa» e sono a tutt’oggi caratterizzati da una «raccolta stradale che va superata» con quella porta a porta. Zone che servirebbero anche a quelle zone “non servite“ come la zona industriale di sant’Andrea delle Fratte dove «non c’è un servizio pubblico di raccolta».

CRITICITA’

Bene, ma non benissimo nel centro storico dove la percentuale di raccolta differenziata nel centro storico ha subito una contrazione passando dal 75% del 2019 al 68% del 2021. Meglio la percentuale del “Raccoglincentro” che nel 2021 ha raggiunto l’83 per cento di differenziata. Ma essendo un sistema di raccolta aggiuntivo ha intercettato quantitativi ridotti di rifiuti. Se l’organico raccolto nel centro storico e nella città compatta ha una percentuale di materiale non compostabile inferiore al 5% (“qualità elevata”), quello raccolto nella zona Tris di Perugia è “scadente” e con una percentuale di materiale non compostabile del 15 per cento. L’osservatorio poi mette nero su bianco alcuni dati che non sarebbero stati comunicati da Gesenu: i proventi ottenuti dalla vendita dell’olio esausto né dalla vendita dei Raee. Sul fronte materie plastiche, l’ultimo calcolo dell’indice di riciclo effettuato da Arpa Umbria nel 2018, era solo del 21%: «dato nettamente al di sotto degli obiettivi europei». Viene, poi, sottolineato come non ci siano informazioni riguardo a quantità e qualità dei rifiuti raccolti all’ospedale di Perugia. In consiglio comunale diversi interventi, tra gli altri l’assessore Otello Numerini che ha sottolineato come uno dei punti di debolezza segnalati, ossia la persistenza della raccolta stradale nei quartieri di Ponte San Giovanni, Castel del Piano e San Sisto, sta per diventare almeno in parte punto di forza, visto che, grazie ai fondi del pnrr, a Ponte San Giovanni sta per partire la raccolta porta a porta, la cui ambizione è di portare la percentuale della differenziata al 75%, ripristinando nel quartiere una situazione di decoro.

Dell’osservatorio fanno parte Aldo Preiti (delegato dal sindaco), Gino Puletti e Fabrizio Croce, Fabrizio Ercolanelli, Damiano Marinelli, Cristina Rosetti, Annarita Guarducci, Valeria Passeri, Gabriele Castagnoli, Maria Luigia d’Amore.