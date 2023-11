Perugia, camion si ribalta sul Raccordo tra Prepo e Piscille: traffico caos. Mezza città bloccata

Mercoledì 29 Novembre 2023, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 15:23







PERUGIA Incidente stradale nel primo pomeriggio sul Raccordo dopo la galleria di Prepo e prima dell' uscita di Piscille in direzione di Ponte San Giovanni. Dalle prime informazioni, confermate dsl comando provinciale dei vigili del fuoco, si è rovesciato un camion. Il conducente sembra essere uscito illeso. Il blocco del traffico legato all'incidente ha avuto subito ripercussioni anche sulla viabilità cittadina con lunghe code nella zona di via Mentana, via Settevalli e la stazione di Fontivegge. Bloccato dalla polizia locale l'accesso all'ingresso di Prepo sul Raccordo.