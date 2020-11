Perugia, cambio sulla nuova scuola: Rimbocchi no, si fa in zona Capitini

PERUGIA - Ritorno alle origini. Dopo il lungo ragionamento sull’area dei Rimbocchi, Provincia e Comune tornano a pensare la nuova scuola ad uso delle Superiori nell’area che venne individuata inizialmente. Cioè un terreno, di proprietà comunale, a fianco dell’Itet Capitini a Pian di Massiano. Una scelta, a quanto si apprende dall’ente provinciale, che prende forma soprattutto a seguito dei timori della popolazione espressi nel corso di un paio di assemblee pubbliche riguardo la cementificazione dell’area del campo da calcio dei Rimbocchi.

IL PUNTO La Provincia così, nonostante varie rivisitazioni del progetto, è tornata a ragionare sulla zona di Pian di Massiano e sta rivalutando il tutto per adattare il piano al nuovo contesto. Di certo non ci sarà uno stravolgimento, perché le linee guida rimangono le stesse. Si parla sempre di 4 milioni a disposizione (con i tempi che restano stretti per non perdere i fondi) per una struttura da realizzare a stralci, con un primo blocco da 15 spazi fra aule e laboratori. Poi, con un ulteriore stralcio di lavori, potrebbe nascere un plesso indipendente, dotato di tutte quel che serve ad una scuola. Così, con una nuova struttura in organico, si potrà capire se percorrere la vecchia idea di un terzo scientifico cittadino, oppure spacchettare la sede per farne una doppia succursale. Ma questi sono ragionamenti che potranno essere fatti molto più avanti. Nell’immediato di certo la struttura dovrà essere una sorta di contenitore per appoggiare le classi delle scuola che prossimamente saranno oggetto di lavori di adeguamento sismico. Per quanto riguarda le altre decisioni, cioè il futuro della struttura, saranno i numeri del momento (cioè le necessità in base alla popolazione scolastica ed i numeri delle singole scuole) a delineare la strategia da seguire.

RIPENSAMENTO Quel che è certo è che allo stato attuale il progetto si sposta dalla zona dei Rimbocchi e torna in viale Centova, una zona indicata come particolarmente adeguata per la nuova struttura dalla Provincia, che ha valutato da subito i migliori collegamenti esistenti (sono adiacenti, tra l’altro, minimetrò e ferrovia). Al Comune, che rientra nell’operazione per lo scambio del terreno dove c’è il Tiglio (al parco Santa Margherita, di proprietà della Provincia), sarebbe piaciuto un contesto più urbano, ma evidentemente a seguito delle ragioni esposte dai cittadini c’è stato anche un ripensamento del sindaco Andrea Romizi. Con l’uscita di scena del progetto l’area dei Rimbocchi vede probabilmente sfumarsi la possibilità di una riqualificazione generale dell’area dove insiste anche il cva.

