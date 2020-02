Perugia, cadono calcinacci da un terrazzo: allerta in corso Vannucci

PERUGIA - Intervento di una certa urgenza nella serata di domenica lungo corso Vannucci: qualche passante ha infatti segnalato alla polizia locale la caduta di calcinacci da un terrazzo che si affaccia lungo il corso.



Immediato l'arrivo sul posto di una pattuglia assieme a due squadre dei vigili del fuoco: i pompieri, attraverso l'autoscala, hanno raggiunto e velocemente messo in sicurezza la parte interessata e svolto immediate verifiche di stabilità.



Fortunatamente non risultano persone coinvolte. © RIPRODUZIONE RISERVATA