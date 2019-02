Perugia, cade albero su auto: ferito uomo di 80 anni

PERUGIA - Un uomo di 80 anni è rimasto ferito domenica pomeriggio nel'auto colpita da un albero che si è schitata sull'utlitaria con cui stav transitando lungo via San Girolamo. Sul posto vigili del fuoco e 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Anche domenica, dopo l'emergenza di sabato, è stata una giornata di emergenmza sul fronte vento anche se gli intervemti a cui sono stati chiamati i vigili

del fuoco si sono via via diradati con il passare delle ore.