Venerdì 24 Novembre 2023, 08:55

PERUGIA - Passi avanti per la realizzazione dello studentato universitario alla stazione ferroviaria di Fontivegge. C’è il via libera da parte della commissione Assetto del territorio di palazzo dei Priori alla variante al Piano regolatore generale necessaria per dare corso all’ampio progetto che prevede opere di adeguamento, rifunzionalizzazione e miglioramento sismico della struttura. I dettagli del progetto, che dovrà passare per una conferenza dei servizi e passa anche per una convenzione tra Rfi, Regione, Comune e Adisu, sono stati illustrati dall’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia e dal dirigente Franco Marini.

Alla base c’è il piano di riqualificazione di varie stazioni, inclusa Perugia, definito da Rfi che ha predisposto e condiviso con gli enti locali uno studio di fattibilità per la realizzazione di una residenza universitaria da una novantina di posti letto ai piani primo, secondo e terzo del fabbricato viaggiatori, oggi non utilizzati. Le opere previste dal progetto definitivo riguardano, oltre alla riqualificazione dell’immobile fabbricato viaggiatori e il recupero delle strutture originarie, una parziale rifunzionalizzazione dell’intero complesso. Inoltre, è prevista la demolizione dell’ex-bocciodromo per ricavare un piazzale con aree a verde. Per il fabbricato viaggiatori, e qui sta il cambio di destinazione d’uso approvato, arriveranno nuove attività a partire dallo studentato con aree comuni a piano terra.

Il Comune ha sottolineato che il progetto permetterà di migliorare anche la mobilità sostenibile del personale e degli studenti dell’ateneo «attraverso l’insediamento dello studentato nel fabbricato viaggiatori e il conseguente rafforzamento del trasporto su ferro e dell’offerta intermodale». Inoltre «la realizzazione della residenza per studenti universitari nei locali del fabbricato viaggiatori della stazione può contribuire a perseguire la riqualificazione urbana ed ambientale di un ambito territoriale che ha ormai definitivamente assunto valore strategico, nel quadro della riorganizzazione delle funzioni di interesse generale e degli spazi pubblici che coinvolge l’intera città di Perugia». L’operazione porterà infatti al «miglioramento dell’attrattività della stazione ferroviaria, creando le condizioni per l’inserimento di nuovi servizi che beneficeranno della presenza dello studentato». Queste ragioni hanno portato al sì della commissione che da mandato al rappresentante del Comune in conferenza di servizi di esprimere parere favorevole alla realizzazione dello stesso.