PERUGIA - Una violentissima lite, un richiedente asilo centrafricano ferito, la lama di un coltello da cucina e le telecamere di sicurezza del centro storico a filmare tutto: questi, gli elementi dei momenti di tensione nella notte tra sabato e domenica sulle scalette del Duomo, con la polizia che sta ricostruendo tutta la faccenda.La lite, secondo quanto si apprende, è scoppiata intorno a mezzanotte. Sul posto immediato l'intervento di una pattuglia della volante, che si trovava in zona: all'arrivo degli agenti, c'era un giovane straniero ferito e il suo aggressore in fuga. E' stato portato in ospedale e curato, le ferite sono lievi e la prognosi è di pochi giorni. Contestualmente, i poliziotti si sono messi al lavoro per ricostruire il contesto in cui è maturata la lite e in questo senso l'aiuto fornito dalle telecamere di sicurezza è stato molto importante.Vista la zona e la situazione, lungo le scalette del Duomo purtroppo negli anni si sono verificati episodi di spaccio di droga, è molto probabile che l'aggressore possa essere una persona conosciuta alle forze dell'ordine. Insomma, tanti elementi che potrebbero portare velocemente alla sua individuazione e cattura.