Domenica 3 Settembre 2023, 08:30

Altro che relax post vacanze. La tensione sul lavoro è altissima e sfocia in una violenta lite tra colleghi. Al punto che uno dei due litiganti è costretto a finire in ospedale.

Succede in un’azienda perugina. Siamo nel pomeriggio di venerdì quando, secondo si apprende, tra due uomini scatta all’improvviso una violenta lite. Gli animi si surriscaldano minuto dopo minuto, finché si arriva purtroppo inevitabilmente alle mani. Evidentemente le questioni lavorative, magari mescolate a qualche incomprensione preesistente, diventano una specie di detonatore sulla contesa tra i due. Che arrivano alle mani.

Anzi, secondo quanto raccontato da uno dei due finito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia, più che di una lite si tratterebbe in realtà di un’aggressione. Versione che ovviamente deve essere confermata dai fatti e dalle testimonianze se eventualmente il datore di lavoro avrà necessità di stabilire come siano andate le cose, anche e soprattutto per motivazioni di tipo disciplinare e lavorative. Non è da escludere infatti come, se veramente si trattasse di un’aggressione o se comunque si ravvisano fatti gravi di violenza, possano essere anche adottate decisioni drastiche da un punto di vista di licenziamento.

Da un punto di vista più strettamente medico, la lite (o aggressione, stando al racconto del quarantenne che si è presentato in ospedale) non avrebbe avuto al momento conseguenze particolarmente gravi, dal momento che si parla infatti di pochi giorni di prognosi e sicuramente non sufficienti a far partire accertamenti d’ufficio da parte di procura e forze dell’ordine.

ALTRI CASI

Ma la violenza non è stata soltanto sul posto di lavoro. Secondo quanto si apprende, infatti, almeno altre tre persone avrebbero fatto accesso in questo fine settimana al pronto soccorso per altrettante situazioni legate a botte e aggressioni. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di situazioni di follia scoppiate tra persone nei luoghi della cosiddetta movida, insomma tra persone che si sono fatte evidentemente prendere la mano dopo aver magari esagerato con qualche bicchiere di troppo. Fortunatamente, anche in queste tre circostanze si è trattato di conseguenze molto leggere con non poco più di qualche giorno di prognosi per ognuna delle tre persone finite in pronto soccorso.