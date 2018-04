PERUGIA - Una serata al bar finita al pronto soccorso. È successo nel fine settimana, in un locale nella zona di via della Pallotta. Un sessantenne è andato al pronto soccorso a causa delle ferite riportate dopo essere stato, secondo quanto ha raccontato al personale medico sanitario dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, aggredito da persone a lui conosciute. Ancora da stabilire le cause della lite.



Un'altra violenta lite è stata segnalata sempre nel week end nella zona di Corciano. In questo caso si parla di un fatto avvenuto all'interno delle mura domestiche tra moglie e marito. Da quanto si apprende, si tratterebbe di ferite di lieve entità ma resta comunque la gravità di quanto accaduto.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22



