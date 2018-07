PERUGIA - Sono tate effettuate martedì mattina, lungo la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Ponte San Giovanni, le operazioni di recupero di due ordigni bellici. L'operazione non ha richiesto l'evacuazione dei cittadini. Gli ordigni sono stati trasportati in un luogo sicuro e verranno fatti brillare appena ricevute le autorizzazioni del caso.



Sul posto i vigili del fuoco della sede centrale di Madonna Alta, per il supporto necessario agli artificieri dell'esercito, e la polizia. Il mezzo dell'esercito che ha fisicamente trasportato i due ordigni è stato scortato da polizia e vigili del fuoco.

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:59



