PERUGIA - Un boato improvviso, tanta gente tirata giù dal letto e spaventata, l'ufficio postale devastato: questo, il bilancio dell'ennesimo assalto a un distributore automatico di euro, alle tre del mattino di giovedì in via Settevalli.



Sul posto immediato l'arrivo della sicurezza privata, Vigilanza Umbra, e dei carabinieri. Proprio questo convergere rapidissimo in zona avrebbe impedito ai banditi di portare via le migliaia di euro contenute all'interno del postamat.

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA