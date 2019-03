Perugia, bloccato da due ragazzi dopo 4 scippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una corsa criminale che sembrava inarrestabile. Ma non ha fatto i conti con due ragazzi, bravi nel riuscire in qualche modo a rallentarlo e permettere così agli agenti della squadra volante di mettergli le manette ai polsi. Storia di un pomeriggio di paura, tra Fontivegge e le zone immediatamente a ridosso del centro storico.GLI ASSALTIIn manette, e secondo quanto si apprende direttamente in carcere a Capanne, finisce un marocchino quarantenne. Una storia triste, che racconta di una grave tossicodipendenza dopo aver lavorato per tanti anni regolarmente come operaio. Ora purtroppo, come succede a tanti, la sua unica ragione di vita è la droga. E se non lavori, se non hai modo di pagartela, l’alternativa è obbligata: rubare. Piccoli furti, quotidiani, per avere la possibilità di “monetizzare” e quindi avere i soldi per la dose oppure dare agli spacciatori oggetti hi-tech e prodotti di ultima generazione in cambio dello stupefacente.In questo contesto matura l’incredbile pomeriggio di paura e scippi che si è avuto venerdì.L’uomo colpisce almeno quattro volte nel giro di poche ore. In alcuni casi si tratta di colpi andati effettivamente a segno, in altri di tentati. Colpi di quelli che creano parecchia paura, perché sono furti nei negozi e scippi a persone che stanno camminando per strada.Il primo assalto all’interno di un negozio nella zona di Fontivegge. La strada racconta come l’uomo abbia approfittato della momentanea disattenzione della proprietaria per portarle via, con un gesto repentino, lo smartphone che teneva sotto il bancone. Danno e beffa, dal momento che la proprietaria derubata spesso ha cercato di aiutare l’uomo (vista la sua evidente situazione di indigenza) procurandogli cibo.Una volta in fuga con il cellulare appena rubato, l’uomo cerca un altro raid per strada non molto lontano rispetto al negozio appena preso di mira. La vittima designata è una donna, anche se l’assalto non va in porto nonostante il tentativo con tanto di aggressione. Poco dopo un altro raid è segnalato in centro, nella zona dei Tre Archi, e infine ultimo tentato scippo dalle parti di Piazzale Europa, dove finalmente l’uomo viene bloccato. Decisivo in questo, come detto, l’intervento di due giovani che hanno avuto il sangue freddo e la prontezza di capire cosa stesse succedendo e hanno contribuito all’arresto dell’uomo concretizzato con l’intervento della polizia.