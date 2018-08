Perugia, blitz della Guardia di Finanza, sequestrate 1.100 dosi di droga. Eroina e cocaina per 80mila euro tolta dalla piazza dello spaccio

PERUGIA – Lotta allo spaccio di droga, la Finanza stronca importante canale di spaccio di eroina e cocna, sequestra 1.100 dosi e toglie dal mercato della criminalità una quantitativo di sostanza stupefacente che avrebbe fruttato fino a 80mila euro. Nel giro di pochi giorni, i finanzieri del Comando Provinciale di Perugia hanno inferto un duro colpo alle consorterie criminali che infestano il territorio perugino con lo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto di un nigeriano avvenuto la settimana scorsa nei pressi del parco della Pescaia di Perugia, Le Fiamme Gialle hanno individuato un suo connazionale in arrivo alla stazione Fontivegge di Perugia. Lo straniero è finito nella rete dei finanzieri che avevano approntato un serrato dispositivo di controllo predisposto nell’ambito dell’azione di prevenzione e repressione dei reati con particolare attenzione alla fase estiva. Infatti, contro le previsioni dei trafficanti di droga, che confidavano sulla minor presenza sul territorio delle Forze di Polizia in questo periodo, i finanzieri hanno fermato il cittadino extracomunitario appena sceso da un treno proveniente da fuori regione. L’assenza di bagagli ed il nervosismo manifestato dal nigeriano alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza nel capoluogo umbro ha spinto le Fiamme Gialle ad approfondire il controllo presso una struttura sanitaria. L’intuizione dei finanzieri ha permesso di individuare, all’interno del corpo del nigeriano, 11 ovuli, contenenti 116 grammi di eroina e 24 di cocaina di purissima qualità, con cui sarebbe stato possibile confezionare più di 1.100 dosi per un guadagno, da parte delle associazioni criminali, di oltre 80 mila euro. Lo straniero è stato arrestato e condotto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. L’attività di servizio svolta testimonia, ancora una volta, il costante impegno operativo, ulteriormente intensificato, dalle Fiamme Gialle di Perugia, in questo caso sul versante dell’antidroga, per contrastare un fenomeno connotato da forte disvalore e pericolosità sociale, con particolare riferimento ai giovani, generalmente più esposti al rischio di assunzione di sostanze stupefacenti.

Giovedì 30 Agosto 2018



