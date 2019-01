Perugia, blitz a Fontivegge, 50enne arrestato per spaccio dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Cinquantenne arrestato per spaccio. Blitz della polizia in zona Fontivegge dopo la segnalazione di un cittadino al 113 che ha indicato la presenza di persone sospette nelle vicinanze di un bar. Gli investigatori della Questura intuito che potesse trattarsi di attività di spaccio sono intervenuti con più equipaggi bloccando, con un’azione a ragnatela, ogni possbile via di fuga. All’arrivo delle “patere” i poliziotti hanno individuato due stranieri che stavano contrattando, con una banconota in mano, una possibile cessione di droga. Alla vista della polizia i due hanno tentato di fuggire in direzioni opposte ma sono stati prontamente bloccati dalla polizia. Si tratta di un 19enne tunisino, presunto acquirente della droga, già noto alle forze dell’ordine come assuntore. L’altro il 50enne, presunto venditore, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici – riferisce la polizia – in materia di stupefacenti, prima di essere bloccato ha tentato di disfarsi di un involucro contenente quasi 20 grammi di marijuana. L’uomo, inoltre, oltre a dare generalità ritenute false è stato trovato in possesso di oggetti ritenuti proventi di furto. Il 50enne è stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per false generalità fornite a pubblico ufficiale e ricettazione.