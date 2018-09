Perugia, blitz nel covo dello spaccio: eroina nascosta nel bidet in un appartamento a Fontivegge

PERUGIA - Droga nascosta nel bidet, scatta imaxi sequestro e arresto. I poliziotti della Squadra Mobile di Perugia, impegnati nei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Fontivegge, da tempo davano la caccia al “deposito”, cioè al luogo ove veniva custodita l’eroina destinata ad essere distribuita al dettaglio. Avendo ipotizzato che doveva essere nei pressi delle vie più frequentate dagli spacciatori, gli investigatori hanno avviato una specifica attività di osservazione, concebntrando le attenzioni su un nigeriano già noto per essere stato arrestato nel corso della nota operazione “Cricket”. Le attività svolte dagli agenti hanno permesso di individuarne la dimora attuale, in un appartamento di un condominio di via del Macello, zona fontivegge. Approfittando di condizioni particolarmente favorevoli, i poliziotti hanno sorpreso lo straniero all’interno del suo covo, ed è scattata la perquisizione. Una volta nell'appartamento gliinvestigatori della polizia hanno rivenuto all’interno del bagno, occultato nella cavità posteriore del bidet, un grosso involucro composto da due calze di lana riempite con 42 confezioni in cellofan contenenti eroina, per un peso complessivo di circa 400 grammi che è stata sequestrata. Il nigeriano, un 32enne con precedenti per detenzione spaccio di stupefacenti, già gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari e successivo obbligo di dimora è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e condotto in carcere.

Gioved├Č 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:54



