Perugia, operazione dei carabinieri: 24 indagati per traffico di droga. Blitz anche a Lucca, Varese, Caserta, Latina, Pisa e Arezzo

Dalle prime luci dell’alba di lunedì è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del comando Provinciale di Perugia sia in città che nelle province di Caserta, Latina, Arezzo, Lucca, Pisa e Varese, in esecuzione di provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Perugia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia perugina, nei confronti di 24 persone indagate per associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di quantità ingenti di sostanze stupefacenti.

