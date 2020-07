Perugia, blitz antidroga scatta arresto e sequestro di cocaina e un monte di euro

Ultimo aggiornamento: 18:38

PERUGIA - Lotta alla droga, blitz dei carabinieri a Perugia. Gli investigatori della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia hanno arrestato un insospettabile albanese di 27 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero, incensurato, è stato monitorato dopo esser stano notato a bordo di una vettura al volante della quale si aggirava lungo le vie di Perugia. In quel contesto il 27enne è stato fermato mentre stava cedendo dosi di cocaina ad un italiano. E’ scattato l’arresto e per l’acquirente la segnalazione alla Prefettura. A seguito di perquisizioni stati trovati e sequestrati 23 involucri contenente cocaina per un peso complessivo di 17 grammi; un telefono cellulare che si ritiene sia stato utilizzato per i contatti con i clienti e 5.860 euro in contanti, denaro ritenuto essere provento dell’attività di spaccio dopo la direttissima a carico dell’albanese è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria