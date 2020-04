Perugia, tutta la città a fianco della bimba di otto mesi che lotta per la vita: «Forza piccola, non mollare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una piccola, grandissima guerriera. Neanche un anno e una voglia di lottare che sta insegnando, tanto, a tutti. Perché quel cuoricino si è fermato una, due, tre, quattro volte e per quattro volte è ripartito. Stupendo gli stessi medici che, specie nell’ultimo caso, l’avevano ormai data per spacciata dopo averle tentate tutte per salvarle la vita. E raccogliendo intorno a lei, ai suoi genitori e alla sua famiglia l’amore e la solidarietà di una città intera.«Forza piccola, non mollare» sono i tantissimi commenti sui social e messaggi che arrivano ai familiari della bambina. Non si arrende e continua a lottare, la piccola, dalla terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. I genitori, una giovane coppia perugina, stanno vivendo venerdì sera ore interminabili di angoscia ma la fiammella della speranza non si è ancora spenta. Tutto è cominciato nella serata di venerdì quando, all’improvviso, la bimba ha cominciato a sentirsi male: mobilità ridotta, difficoltà respiratorie, perdita di conoscenza. Immediata la corsa in ospedale, per capire come mai la piccola avesse praticamente dal nulla manifestato quei preoccupanti segnali. Al Santa Maria della Misericordia i medici si sono subito resi conto della gravità della situazione: gli esami strumentali hanno evidenziato una patologia improvvisa che aveva prodotto un arresto cardiaco.E così un’equipe di medici ha lavorato tutta la notte per tenere in vita la piccola attraverso prolungate manovre rianimatorie. Nella mattinata di sabato, la decisione di trasferire la piccola ad Ancona in una struttura specializzata proprio nel trattamento pediatrico: in un quarto d’ora l’elicottero Icaro, del 118, ha portato la piccola dal Santa Maria della Misericordia al Salesi, mentre i genitori e i nonni si precipitavano ad Ancona per stare vicino alla piccola. Si arriva al giorno di Pasqua, quando succede l’incredibile. Nel primo pomeriggio, ai medici perugini (costantemente in contatto con i colleghi marchigiani) arriva la notizia che per la bimba purtroppo non c’è più niente da fare: fatale un altro arresto cardiaco e vani sono i prolungati tentativi di farlo ripartire. Ma dove i medici non sono arrivati c’è arrivata la voglia di vivere della piccola guerriera: il suo cuore ha infatti nuovamente dato flebili segnali di ripresa, e la lotta assieme ai medici, alla mamma ed al papà per restare viva è ripartita.La piccola è stata sottoposta ad ipotermia nel reparto di terapia intensiva, e nonostante il suo quadro è stato definito «particolarmente compromesso» è ancora in vita. Le sue condizioni restano infatti molto gravi ma ancora stabili e dunque quelle piccole speranze di tenerla in vita per ora restano intatte.