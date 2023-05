Sabato 27 Maggio 2023, 09:01

Mentre l’intera zona di via XX Settembre (e non solo) è in attesa per scoprire il futuro della struttura di via Pennacchi, chiusa da mesi, sul fronte biblioteche spuntano problemi per la bibliomediateca degli Arconi, in centro. Sono stati riscontrati danni all’impianto elettrico della sede, inaugurata lo scorso 21 dicembre dopo un tortuoso percorso per la riqualificazione dell’area. A spiegare nel dettaglio la nuova criticità è una determinazione dirigenziale dell’area Opere pubbliche del Comune, la 1246, dove si legge che «allo stato attuale si sono verificati dei guasti all’impianto elettrico, trasmissione dati e agli impianti speciali». Il motivo? I guasti sono «dovuti principalmente all’azione dei roditori che hanno danneggiato i cavi». Una beffa che comporta una spesa di 9.500 euro più iva (in tutto dunque andranno sborsati 11.590 euro). I danni riguardano più nel dettaglio impianto elettrico, trasmissione dati e impianti speciali come anti intrusione e rilevazione incendi. Il Comune si è subito mobilitato visto che «si rende necessario procedere ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria per garantire il corretto funzionamento della biblioteca». L’intervento, come spiega lo stesso atto, è già stato affidato ad una ditta marchigiana. Fra i lavori da eseguire illustrati nell’atto, che prevedono una verifica completa dell’impianto e chiaramente la sostituzione delle parti danneggiate, si spiega che sarà anche integrato l’impianto anti intrusione. Incluso il consolidamento e restauro della sala Gotica, per il progetto della biblioteca degli Arconi, struttura che ha registrato un numero di accessi elevatissimo fin dall’apertura, sono stati spesi complessivamente 4.180.499,90 euro.

DERATTIZZAZIONE

A proposito di topi, allargando la lente alla prevenzione in città, l’unità operativa Ambiente ed energia, con una apposita determinazione dirigenziale, ha rinnovato proprio in questi giorni l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione nelle aree comunali. Il servizio andrà avanti per un anno, con decorrenza dall’1 luglio al 30 giugno 2024 e prevede la gestione della «disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio periodico degli agenti infestanti, consistente, principalmente, in tutte le operazioni di profilassi, controllo, monitoraggio e bonifica necessarie al mantenimento delle condizioni igieniche ottimali rispetto alla presenza di insetti alati, roditori per dodici mesi». Per il servizio sono stanziati 29.713,82 euro (compresi costi della sicurezza e al netto dell’Iva). Nelle prime giornate di caldo, sono stati già segnalati, anche in centro come in periferia, topi lungo le strade e nei parchi.